Newyorške borze končale v rdečem

New York, 5. marca - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v rdečem. Vlagatelji so v pričakovanju nastopa predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla pred ameriškim kongresom. Powlla bodo predvidoma v sredo in v četrtek zakonodajalci zasliševali tudi glede časovnice zniževanja obrestne mere, poroča francoska tiskovna agencija AFP.