Žbogar: Letošnje volitve in ustava morajo biti prioriteta v Južnem Sudanu

New York, 6. marca - Priprave na decembrske splošne volitve in dokončanje ustave morata biti prioriteti, je med današnjo razpravo Varnostnega sveta ZN o položaju v Južnem Sudanu poudaril veleposlanik Samuel Žbogar, ki je izrazil veliko zaskrbljenost zaradi nadaljevanja nasilja v državi, še posebej nasilja nad ženskami in otroci.