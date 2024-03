Ameriške tovarne januarja z upadom naročil

Washington, 5. marca - Ameriške tovarne so januarja dobile za 3,6 odstotka manj naročil kot decembra, ko so bila naročila za 0,3 odstotka nižja kot novembra, so danes sporočili z ameriškega ministrstva za trgovino. Januarski padec je predvsem posledica velikega padca naročil v letalski industriji. V letu dni so naročila v tovarnah padla za 1,6 odstotka.