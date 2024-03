Podpisan sporazum o sodelovanju med policijo in Kolesarsko zvezo Slovenije

Ljubljana, 5. marca - Generalni direktor policije Senad Jušić in predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović sta danes podpisala prvi sporazum o sodelovanju med policijo in kolesarsko zvezo. Namen sporazuma je nadgradnja dosedanjega sodelovanja pri razvoju kolesarskega športa in slovenskih kolesarskih reprezentanc, so sporočili s policije.