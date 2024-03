Na posvetu o opravljanju dodatne pridobitne dejavnosti javnih uslužbencev za spremembo zakonodaje

Ljubljana, 5. marca - Na posvetu o opravljanju dodatne pridobitne dejavnosti javnih uslužbencev, ki ga je pripravila Komisija za preprečevanje korupcije, so se strinjali, da so zaradi razdrobljene ureditve nujne spremembe zakonodaje. Cilj mora biti vzpostavitev skladnega in komplementarnega sistema, je menila sekretarka mandatno-volilne komisije DZ Katja Leitinger.