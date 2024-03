Na zgornjem Gorenjskem veseli kmetijskih subvencij, čakajo pa še krepitev inšpekcij

Žirovnica, 5. marca - Župani občin zgornje Gorenjske so se na današnji koordinaciji v Žirovnici srečali s predstavniki kmetijskega ministrstva. Pozdravili so boljše možnosti za pridobitev subvencij za majhne in gorske kmetije ter mlade prevzemnike. Zavzeli so se tudi za okrepitev inšpekcijskih služb, saj imajo težave s črnimi gradnjami na kmetijskih zemljiščih.