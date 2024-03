Newyorške borze pred nizom gospodarskih objav v rdečem

New York, 5. marca - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo pod izhodišči. Vlagatelji so zadržani pred nizom gospodarskih objav, prav tako pa so v pričakovanju nastopa predsednika ameriške centralne banke Federal Reserve Jeroma Powlla pred ameriškim kongresom. Cena zlata je medtem dosegla novo rekordno raven.