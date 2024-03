Predlog novele zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema v prvem branju podprli v Levici in SD

Ljubljana, 5. marca - Poslanci so danes opravili prvo obravnavo predloga novele zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema, ki ga je v DZ s podpisi volivcev vložila civilna iniciativa Glas ljudstva. V Levici in SD menijo, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, s tem pa se ne strinjajo v opoziciji in Svobodi.