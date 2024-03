Začenja se kampanja osveščanja o pomenu obnovljivih virov energije

Ljubljana, 5. marca - S sredinim svetovnim dnevom varčevanja z energijo in trajnostnega odnosa do okolja ministrstvo za okolje, podnebje in energijo začenja trimesečno kampanjo o pomenu obnovljivih virov energije kot naravne danosti Slovenije. Cilj je te vire približati ljudem in izpostaviti njihovo vlogo pri razogljičenju energetike.