Glasovanje DZ o ministrici Katič: 45 za, 18 proti

Ljubljana, 5. marca - DZ je danes s 45 glasovi za in 18 proti ob številnih odsotnih poslancih potrdil Andrejo Katič za novo ministrico za pravosodje. Podprli so jo poslanci koalicijskih Svobode, Levice in SD ter poslanec madžarske narodnosti. Podporo pa so ji odrekli v opozicijskih SDS in NSi.