V Turčiji prijeli sedem oseb, osumljenih vohunjenja za Izrael

Istanbul, 5. marca - Oblasti v Turčiji so danes sporočile, da so turški obveščevalci pridržali sedem oseb, ki jih sumijo vohunjenja za izraelsko obveščevalno službo Mosad. Turčija je v zadnjem času okrepila operacije proti Mosadovim vohunom, potem ko so se v luči dogajanja v Gazi močno poslabšali diplomatski odnosi med Turčijo in Izraelom.