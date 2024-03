Mostar žaluje za izginulim kipom Brucea Leeja

Mostar, 5. marca - Mostar je v nedeljo pretresla kraja ene od največjih zanimivosti mesta - kipa hongkonškega mojstra borilnih veščin in igralca Brucea Leeja. V ponedeljek so na podstavku, na katerem je stal njegov kip, zagorele sveče. Policija je krajo kipa potrdila, tatu pa še niso našli, poročajo mediji v Bosni in Hercegovini.