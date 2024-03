Južnokorejska vlada bo ukrepala proti stavkajočim zdravnikom

Seul, 5. marca - Južnokorejska vlada je danes potrdila, da je identificirala 7800 zdravnikov specializantov, ki so kljub več svarilom in ultimatu o vrnitvi na delo nadaljevali stavko. Vlada bo sprožila postopek, s katerim bi stavkajočim začasno odvzeli zdravniške licence, nekaterim bi lahko grozile finančne in celo zaporne kazni.