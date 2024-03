Evropske borze uvodoma s padci

London/Pariz/Frankfurt, 5. marca - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja znižali, s čimer so sledili dogajanju na drugih borzah po svetu. Azijskih trgov ni prepričala kitajska napoved o petodstotni gospodarski rasti za letos, newyorške borze pa so bile zadržane pred objavami pomembnih gospodarskih kazalnikov.