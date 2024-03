Zagovorniki predloga novele o varstvu okolja: DZ tehta med zdravjem in dobički

Ljubljana, 5. marca - Pozivi in opozorila zagovornikov in nasprotnikov predloga novele zakona o varstvu okolja, ki je danes v DZ v tretjem branju, se nadaljujejo. Nevladni zagovorniki predlaganih sprememb so vnovič opozorili, da poslanci tehtajo med zdravjem ljudi in okolja ter dobički lastnikov. Glasovanje je sicer na sporedu v četrtek.