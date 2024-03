Dončić igralec februarja na zahodu

New York, 5. marca - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić je bil izbran za igralca meseca v zahodni konferenci severnoameriške lige NBA. Član Dallas Mavericks je februarja v povprečju dosegal 33,4 točke, 9,6 skoka in 10,3 podaje na tekmo. Igralec meseca na vzhodu je drugič to sezono postal Jayson Tatum (Boston Celtics).