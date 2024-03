Poročilo ZN ugotavlja verjetnost spolnega nasilja Hamasa med napadom na Izrael

New York/Tel Aviv, 5. marca - Obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje, da je Hamas med napadom na Izrael 7. oktobra in nad zajetimi talci izvajal spolno nasilje, vključno s posilstvi, ugotavlja v ponedeljek objavljeno poročilo Združenih narodov. Izrael je menil, da so ZN sprva poskušali prikriti ugotovitve, in je na pogovor poklical veleposlanika pri organizaciji.