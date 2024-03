Azijske borze večinoma v rdečem

Tokio, 5. marca - Azijske borze so danes večinoma zdrsnile v rdeče. V središču pozornosti je letno zasedanje kitajskega ljudskega kongresa, ki se je začelo danes. Iz Pekinga so sporočili, da se na Kitajskem letos pričakuje okoli petodstotno gospodarsko rast in do triodstotno letno inflacijo, kar pa vlagateljev ni prepričalo.