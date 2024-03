Ptuj, 5. marca - Svojci pogrešajo 17-letnega Luko Seničića s Ptuja. Pogrešanega so nazadnje videli v ponedeljek okoli 6. ure, ko je odšel v srednjo šolo v Mariboru. Za prevoz je v glavnem uporabljal avtobus, so sporočili s Policijske uprave Maribor, kjer prosijo za kakršnekoli informacije o pogrešani osebi.

Pogrešani je visok 180 centimetrov, suhe postave, modrih oči, daljših temno rjavih las, podolgovatega obraza in svetle polti, nosi pa čevlje številka 43. Nima nobenih znamenj ali tetovaž. Oblečen je v črno usnjeno jakno, obut v bele športne copate ali črne visoke čevlje. Govori srbsko in angleško. Ob odhodu je pogrešani s seboj vzel šolsko torbo in torbo za fitnes.

Policija prosi vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080 1200.