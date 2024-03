Ameriški State Department ob mednarodnem dnevu odlikoval pogumne ženske

Washington, 5. marca - Ameriški State Department je pred mednarodnim dnevom žensk v ponedeljek že 18. doslej odlikoval ženske, ki so se odlikovale s svojim pogumom. Nagrade Pogumne ženske so letos dobile posameznice iz Bangladeša, Bosne in Hercegovine, Afganistana, Belorusije, Burme, Kube, Ekvadorja, Irana, Gabona, Japonske, Maroka in Ugande.