Umrl nekdanji nizozemski reprezentant in selektor Rijvers

Eindhoven, 4. marca - V 98. letu starosti je umrl nekdanji selektor nizozemske nogometne reprezentance Kees Rijvers, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rijvers je oranžne vodil med letoma 1981 in 1984, v tem času pa prvič v izbrano vrsto vpoklical zvezdnike, kot so Marco van Basten, Ruud Gullit in Ronald Koeman.