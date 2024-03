Na psihiatrični kliniki opravili izredni nadzor o sumu grobega ravnanja s pacientko

Ljubljana, 4. marca - Izredni strokovni nadzor na Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana je pokazal, da modrica pri eni od pacientk ni bila posledica nasilja, obstaja pa možnost neprimernega ravnanja zaposlenega, so sporočili s klinike. V okviru nadzora so zato zaposlenega pozvali na zagovor, ki bo v četrtek, so še pojasnili za STA.