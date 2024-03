Newyorške borze uvodoma v rdečem

New York, 4. marca - Tečaji na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo nekoliko pod izhodišči. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zadržani, saj ta teden pričakujejo več pomembnih objav gospodarskih podatkov. V sredo in četrtek bo pred kongresom nastopil tudi predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell.