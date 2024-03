Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 4. marca - Zvečer bo zmerno do pretežno oblačno. Ponoči se bo začelo jasniti. Burja na Primorskem bo oslabel. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, v Zgornjesavski dolini okoli -1 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo ponekod nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo povečini oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

V četrtek čez dan se bo delno razjasnilo. Še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo ter Sredozemljem je obsežno ciklonsko območje. Vremenska fronta se pomika nekoliko južno od naših krajev. Z vetrom južnih smeri k nam doteka razmeroma vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči bo v krajih zahodno in južno od nas pretežno oblačno. Padavine bodo postopno ponehale. Drugod bo spremenljivo oblačno, a suho. V Kvarnerju bo pihala burja.

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo predvsem v krajih severno in zahodno od nas nastale krajevne plohe.