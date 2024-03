Članice EU za nadaljnje usklajeno zmanjševanje porabe plina

Bruselj, 4. marca - Ministri EU, pristojni za energetiko, so se na današnjem zasedanju v Bruslju strinjali, da bodo države članice unije še naprej usklajeno zmanjševale porabo plina. Podprli so enoletno podaljšanje prostovoljnega cilja vsaj 15-odstotnega zmanjšanja glede na obdobje od aprila 2017 do marca 2022.