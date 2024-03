V Parizu začetek sojenja za smrtonosno nesrečo vlaka TGV leta 2015

Pariz, 4. marca - Na sodišču v Parizu se je danes začelo sojenje operaterju francoskih železnic SNCF in osebju v povezavi z nesrečo hitrega vlaka TGV na poskusni vožnji med Strasbourgom in Parizom leta 2015, v kateri je umrlo enajst ljudi, 42 pa je bilo ranjenih. Podjetju grozi globa do 225.000 evrov, osebju pa globa do 45.000 evrov in tri leta zapora.