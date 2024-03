Ministrico Fajon odpustili iz bolnišnice

Ljubljana, 4. marca - Ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon so danes odpustili iz ljubljanskega kliničnega centra, so za STA povedali na zunanjem ministrstvu. Fajon se je v UKC Ljubljana zdravila zaradi vnetja ledvic, njeno zdravstveno stanje se je po navedbah MZEZ izboljšalo, bo pa po priporočilu zdravnikov še najmanj dva dni na bolniški.