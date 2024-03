Fides na ustavno sodišče z zahtevo za oceno ustavnosti vladnega odloka

Ljubljana, 4. marca - Glavni stavkovni odbor zdravniškega sindikata Fides je sklenil, da na ustavno sodišče vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti odloka o opravljanju zdravniške službe v času stavke, ki ga je minuli teden sprejela vlada. Ocenjujejo namreč, da je odlok nezakonit in neustaven, saj posega v ustavno in zakonsko urejeno pravico do stavke.