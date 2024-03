Slovenski namiznotenisači z ekipo v Pariz 2024

Ljubljana, 4. marca - Slovenski namiznoteniški igralci, katerih kapetan je Darko Jorgić, so se z ekipo uvrstili na poletne olimpijske igre v Parizu. Kot so danes po posodobljeni svetovni lestvici zapisali pri Mednarodni teniški zvezi ITTF, je Slovenija na 11. mestu, s čimer je pridobila pravico do ekipnega nastopa v Parizu na olimpijskem turnirju 16 reprezentanc.