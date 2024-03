Na voljo subvencije za prehod na okolju prijaznejše tovornjake in avtobuse

Ljubljana, 4. marca - Družba Borzen je v okviru javnega poziva sklada za podnebne spremembe omogočila oddajo elektronskih vlog za pridobitev nepovratnih sredstev za nakup ali predelavo tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik. Sredstva so na voljo tudi za nadgradnjo tovornjakov za zmanjšanje zračnega upora.