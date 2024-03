Pregled - šport, 3. 3. (nedelja)

LAHTI - Avstrijec Jan Hörl je zmagovalec posamične tekme smučarskih skakalcev za svetovni pokal v finskem Lahtiju. Najboljši od Slovencev je bil Peter Prevc, ki je za las ostal brez zmage in zasedel drugo mesto. Tretji je bil Poljak Aleksander Zniszczol. Starejši od bratov Prevc je bil po prvi seriji tretji z malenkostnim zaostankom za vodilnim Hörlom. V drugo je 31-letnik iz Selške doline skočil 131 m, Hörl pa je skočil 134,5 m in za 1,9 točke premagal Prevca. Za slovenskega asa so bile to sploh prve stopničke na posamičnih tekmah v Lahtiju. Dvakrat je bil drugi še na ekipnih tekmah na tem finskem prizorišču 2020 in 2022. Lovro Kos je v zahtevnih vetrovnih razmerah zmogel le do 24. mesta. Domen Prevc je bil po drugem skoku na koncu diskvalificiran zaradi neustreznega dresa.

ASPEN - Švicar Loic Meillard je zmagovalec slaloma za svetovni pokal alpskih smučarjev v ameriškem Aspnu. Za 89 stotink sekunde je ugnal Nemca Linusa Strasserja, ki je v finalu napredoval za štiri mesta, tretje mesto je zadržal Norvežan Henrik Kristoffersen. Vodilni po prvi vožnji, Francoz Clement Noel, je v finalu odstopil. Po dveh drugih mestih na veleslalomih je Meillard danes vendarle stopil na najvišjo stopničko in slavil prvič v letošnji sezoni svetovnega pokala. Švicarji so tako povsem dominirali ta konec tedna v Koloradu, oba veleslaloma je pred Meillardom dobil nepremagljivi švicarski zvezdnik Marco Odermatt. Edini slovenski predstavnik Tijan Marovt tako kot mnogi drugi danes v prvi vožnji ni končal slaloma. Po prvem merjenju vmesnega časa je sicer zaostajal za 0,80 sekunde, kar je bil 29. čas tega merjenja.

KVITFJELL - Italijanka Federica Brignone je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal v norveškem Kvitfjellu. Drugo mesto je po številnih prekinitvah in megleni loteriji zasedla Švicarka Lara Gut-Behrami, tretje pa Čehinja Ester Ledecka. Slovenka Ilka Štuhec je bila 19. Mariborčanka se v zahtevnih vidljivostnih razmerah ni tako dobro znašla kot včeraj, ko je bila osma. Za zmagovalko je tokrat zaostala 2,64 sekunde za končno 19. mesto. S 60 osvojenimi točkami v tej disciplini je za las ostala brez nastopa na finalu sezone, saj je bila 26., pravico nastopa tam pa ima najboljših 25 smučark.

GLASGOW - Slovenska atletinja Neja Filipič je tretji, zadnji dan 19. svetovnega prvenstva v dvorani v Glasgowu v finalu troskoka zasedla 11. mesto s 13,62 m. Nika Glojnarič je v polfinalu na 60 m ovire dosegla skupno 21. izid z 8,17 sekunde. S tem je končala nastope šestčlanske slovenske ekipe na 19. SP, ki jih je z bronom kronala Lia Apostolovski. Glojnarič je v dopoldanskem prvem krogu kvalifikacij z osebnim rekordom 8,05 sekunde in 16. izidom napredovala v polfinale.

PARIZ - Nizozemec Olav Kooij je zmagovalec prve etape 82. dirke Pariz-Nica. Na 157,7 km dolgi trasi v okolici Les Mureauxa je odločil sprint precej razredčene glavnine, v katerem je Kooij ugnal Danca Madsa Pedersena in Avstralca Laurencea Pithieja. Slovenski as Primož Roglič je prvo preizkušnjo v novem dresu končal v času zmagovalca na 17. mestu, a proti tekmecem za skupno zmago izgubil nekaj sekund na vmesnem cilju. Tam je šest sekund dobil Američan Matteo Jorgenson, štiri Belgijec Remco Evenepoel, dve pa Kolumbijec Egan Bernal. V skupnem seštevku je rumeno majico vodilnega oblekel Kooij, ki ima štiri sekunde naskoka pred Pedersenom in Jorgensonom. Evenepoel na četrtem mestu skupaj s Pithiejem zaostaja šest sekund. Roglič ima 10 sekund zaostanka.

OSLO - Francoska mešana biatlonska štafeta je zmagovalka preizkušnje svetovnega pokala v Oslu pred Švedsko in Norveško. Slovenska četverica je zasedla šesto mesto in prišla do najboljše uvrstitve v tej disciplini to sezono. Pred tem so bili Slovenci v Östersundu 12., v Anterselvi pa 11. Polona Klemenčič je v prvi predaji porabila dva dodatna naboja in Anamariji Lampič predala kot 11. z zaostankom 1:20 minute. Ta je leže morala v kazenski krog, stoje pa je z dvema popravama pokrila vse strele in v vseh treh krogih precej nadoknadila s tekom. Mihi Dovžanu je Lampič predala kot osma z zaostankom 2:09 minute. Dovžan je streljanje opravil brezhibno in pridobil še eno mesto. Jakov Fak je s sedmega mesta krenil naprej in po odličnem streljanju stoje prehitel Češko za končno šesto mesto. Ciljno črto so Slovenci prečkali 2:40,1 minute za zmagovalci.

ORLEANS - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v 4. krogu kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2024 izgubila v Orleansu proti Franciji z 22:41. Varovanke črnogorskega stratega Dragana Adžića so v četrtek v Velenju proti Francozinjam klonile z 20:35. Kljub temu Slovenke ostajajo na drugem mestu skupine 4 s štirimi točkami. V prvem ciklu kvalifikacij so visoko premagale Latvijo in Italijo. V zadnjem delu kvalifikacij bodo Slovenke 3. ali 4. aprila igrale proti Latviji v gosteh, 7. aprila pa še doma proti Italiji. Francozinje so si z zmago že zagotovile nastop na EP in imajo na vrhu lestvice osem točk, Slovenke imajo štiri, Italijanke dve, Latvijke pa so brez točk. Italija in Latvija sta dvoboj četrtega kroga začeli ob 18.30.

MARIBOR - Odbojkarice Calcita Volleyja so osvojile svojo prvo lovoriko v sezoni. Po štirih letih so spet postale prvakinje srednjeevropske lige, potem ko so v finalu zaključnega turnirja v Mariboru po preobratu s 3:2 premagale zagrebško Mladost. Kamničanke so zaostajale z 0:1 in 1:2, nato pa jih je razpoložena trojka, ki sta jo sestavljala Andjelka Radišković, Lucy Charuk in Maša Pucelj, pripeljala do preobrata. Za Calcit, ki je bil najboljši že v rednem delu lige, je to četrti naslov v tem tekmovanju. Tretje mesto je osvojil Nova KBM Branik, ki je v malem finalu s 3:1 ugnal madžarsko ekipo Swietelsky Bekescsaba.

DALLAS - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA gostili Philadelphia 76ers. Gostje so slavili s 120:116 kljub temu, da je slovenski zvezdnik Luka Dončić tekmo končal z novim - tretjim zaporednim in 13. v sezoni - trojnim dvojčkom v obliki 38 točk, 11 skokov in 10 podaj. Dallas, pri katerem je Kyrie Irving dosegel 28 točk, Derrick Jones mlajši pa 21, ima zdaj 34 zmag in 27 porazov in je še vedno osmi v zahodni konferenci. Pri Philadelphii, ki ima razmerje zmag in porazov 35-25 in je peta na vzhodu, je Tobias Harris vpisal 28 točk, Tyrese Maxey 24, Kelly Oubre mlajši pa 21.

Naslednja tekma Dončića in druščino čaka v noči na sredo, ko bodo gostili Indiano.

NEW YORK - LeBron James je prvi košarkar v zgodovini severnoameriške lige NBA, ki je presegel mejo doseženih 40.000 točk. Ob porazu Los Angeles Lakers z branilci naslova Denver Nuggets jih je 39-letni James v statistiko dodal 26, da je kot prvi presegel ta mejnik. James je na tekmi 26 točkam dodal tudi devet podaj, štiri skoke in tri ukradene žoge, s čimer je bil najboljši posameznik v ekipi iz Kalifornije. Med tekmo je v drugi četrtini za 40.000. koš prejel tudi stoječe ovacije občinstva. To je bilo tudi navdušeno zaradi vodstva domačih s 37:32.

ACAPULCO - Avstralec Alex De Minaur je drugič zaporedoma osvojil teniški turnir serije ATP 500 v Acapulcu z nagradnim skladom dobra dva milijona evrov. Tretjepostavljeni De Minaur je v finalu po uri in 57 minutah igre s 6:4 in 6:4 ugnal šestega nosilca Norvežana Casperja Ruuda.Za Avstralca je bila to osma turnirska zmaga v seriji ATP, v finalu pa je nastopil 16.