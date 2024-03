Delo o odgovornosti medijev (4. 3.)

Ljubljana, 3. marca - Pia Prezelj v komentarju Ne boj, mesarsko klanje piše o medijih, ki so odgovorni tudi za obveščanje o občutljivih prizorih v Gazi. Številni zahodni mediji si v oziru na genocid ne postavljajo vprašanj, kako imenovati to, kar presega eksplicitno in nasilno. Jezik izrabljajo za prikrajanje in manipulacijo, ki se maskira kot objektivnost.