Primorske novice o zapletih pri uveljavljanju pravice do oskrbovalca družinskega člana (4. 3.)

Koper, 3. marca - Jana Krebelj v komentarju Začelo se je opotekaje piše zapletih pri uveljavljanju pravice do oskrbovalca družinskega člana. Sistemsko uvajanje dolgotrajne oskrbe je velik in daljnosežen projekt, zato bi moralo biti uvajanje toliko bolj domišljeno in skrbneje načrtovano, meni. A do zapletov prihaja že pri vpeljavi informacijskega sistema.