Dončićev nov trojni dvojček premalo za uspeh proti Philadelphii

Dallas, 3. marca - Košarkarji Dallas Mavericks so v severnoameriški ligi NBA gostili Philadelphia 76ers. Gostje so slavili s 120:116 kljub temu, da je slovenski zvezdnik Luka Dončić tekmo končal z novim - tretjim zaporednim in 13. v sezoni - trojnim dvojčkom v obliki 38 točk, 11 skokov in 10 podaj.