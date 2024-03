Izidi slaloma alpskih smučarjev v Aspnu

* Izidi: 1. Loic Meillard (Švi) 1:42,73 52,66 50,07 2. Linus Strasser (Nem) 1:43,62 +0,89 53,76 49,86 3. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:43,90 +1,17 53,46 50,44 4. Johannes Strolz (Avt) 1:44,01 +1,28 54,22 49,79 5. Manuel Feller (Avt) 1:44,08 +1,35 53,94 50,14 6. Timon Haugan (Nor) 1:44,26 +1,53 54,76 49,50 7. David Ryding (VBr) 1:44,27 +1,54 53,67 50,60 8. Laurie Taylor (VBr) 1:44,34 +1,61 54,91 49,43 9. Steven Amiez (Fra) 1:44,37 +1,64 54,48 49,89 10. Fabio Gstrein (Avt) 1:44,46 +1,73 53,99 50,47 ... - odstopil v prvi vožnji: Tijan Marovt (Slo) * Svetovni pokal, skupno (32/38): 1. Marco Odermatt (Švi) 1902 točk 2. Manuel Feller (Avt) 846 3. Loic Meillard (Švi) 843 4. Cyprien Sarrazin (Fra) 684 5. Henrik Kristoffersen (Nor) 673 6. Vincent Kriechmayr (Avt) 667 7. Dominik Paris (Ita) 499 8. Timon Haugan (Nor) 481 9. Linus Strasser (Nem) 472 10. Marco Schwarz (Avt) 464 ... 18. Žan Kranjec (Slo) 347 80. Miha Hrobat (Slo) 80 137. Martin Čater (Slo) 6 - slalom (9/11): 1. Manuel Feller (Avt) 635 točk 2. Linus Strasser (Nem) 466 3. Loic Meillard (Švi) 359 4. Clement Noel (Fra) 352 5. Timon Haugan (Nor) 350 6. Henrik Kristoffersen (Nor) 323 7. Daniel Yule (Švi) 288 8. David Ryding (VBr) 272 9. Marc Rochat (Švi) 218 10. Atle Lie McGrath (Nor) 215 ...