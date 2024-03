Izidi smučarskega teka v Lahtiju

* Izidi: - sprint, prosto, moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:43,99 2. Lucas Chanavat (Fra) + 0,31 3. Valerio Grond (Švi) 0,96 4. Even Northug (Nor) 1,76 5. Federico Pellegrino (Ita) 1,78 6. Joni Mäki (Fin) 2,36 ... 53. Miha Šimenc (Slo) 68. Boštjan Korošec (Slo) 77. Anže Gros (Slo) ... - svetovni pokal, skupno: 1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 2194 točk 2. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1958 3. Erik Valnes (Nor) 1812 4. Pal Golberg (Nor) 1649 5. Friedrich Moch (Nem) 1128 6. Martin Loewstroem Nyenget (Nor) 1079 ... 76. Miha Šimenc (Slo) 162 ... - sprint, prosto, ženske: 1. Kristine Stavaas Skistad (Nor) 3:00,86 2. Coletta Rydzek (Nem) + 0,76 3. Maja Dahlqvist (Šve) 0,80 4. Linn Svahn (Šve) 1,32 5. Jonna Sundling (Šve) 1,76 6. Jasmi Joensuu (Fin) 4,34 ... 59. Anja Mandeljc (Slo) ... - svetovni pokal, skupno: 1. Jessie Diggins (ZDA) 2352 točk 2. Linn Svahn (Šve) 2190 3. Frida Karlsson (Šve) 1906 4. Victoria Carl (Nem) 1769 5. Rosie Brennan (ZDA) 1700 6. Jonna Sundling (Šve) 1676 ... 65. Anja Mandeljc (Slo) 141 124. Eva Urevc (Slo) 19 ...