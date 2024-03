Pregled - svet, 3. 2. (nedelja)

GAZA/KAIRO - Izraelska vojska je po predhodni preiskavi smrti Palestincev, ki so čakali na pomoč na severu Gaze, zatrdila, da vojaki niso streljali na civiliste in da je večina žrtev umrla v stampedu. Palestinsko islamistično gibanje Hamas je namreč izraelsko vojsko obtožilo streljanja na civiliste, pri čemer je umrlo več kot 100 ljudi. Četrtkov incident je povečal pritisk za prizadevanja za prekinitev ognja v Gazi, ki potekajo v Kairu. Ob posrednikih Katarja in ZDA se jih udeležuje tudi delegacija Hamasa, medtem ko udeležbe Izraela za zdaj niso potrdili. Izrael načelno sprejema predlog dogovora s Hamasom, ki predvideva šesttedensko prekinitev ognja in izpustitev najbolj ranljivih talcev. Vendar pa naj bi pred udeležbo na pogajanjih zahteval zagotovila, da so talci še živi.

NEW YORK/ŽENEVA - Varnostni svet ZN je v soboto pozval k zaščiti palestinskih civilistov na območju Gaze v vojni med Izraelom in islamističnim gibanjem Hamas. Izrazil je zaskrbljenost zaradi incidenta med razdeljevanjem pomoči na severu Gaze, v katerem je umrlo 115 Palestincev, okoli 760 je bilo ranjenih. V izjavi je VS pozval k neovirani dostavi humanitarne pomoči civilistom v Gazi. Vodja Svetovne zdravstvene organizacije pa se je z ogorčenjem odzval na poročila iz Rafe na jugu Gaze o domenvnem izraelskem napadu na šotore blizu tamkajšnje bolnišnice, kamor so se zatekli razseljeni Palestinci. Po palestinskih podatkih je v napadu umrlo najmanj 11 ljudi, 50 je ranjenih.

MOSKVA/KIJEV - Ukrajina je po ruskih navedbah ponoči izvedla obsežen napad na Krim z brezpilotnimi letalniki, ki pa naj bi jih ruska zračna obramba uničila. Po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi je ruska zračna obramba uspešno sestrelila vseh 38 dronov. O morebitnih škodi in žrtvah ne poročajo. Na družbenih omrežjih pa so medtem zaokrožila poročila o domnevnih eksplozijah na območju okoli pristaniškega mesta Feodozija na jugozahodu Krima. Ukrajina pa je sporočila, da se je število žrtev sobotnih ruskih napadov z droni na pristaniško mesto Odesa na jugu države povzpelo na deset.

VARŠAVA - Poljska je uradno odpravila začasni nadzor na meji s sosednjo Slovaško, ki ga je uvedla oktobra lani, da bi zajezila nezakonite migracije. Notranje ministrstvo v Varšavi je kot razlog za tako odločitev navedlo stabilizacijo migracijske situacije na t. i. balkanski poti. Kot je dodalo, bodo razmere še naprej spremljali, kar pomeni, da lahko po potrebi ponovno vzpostavijo nadzor na meji med državama.

BRUSELJ - Belgijska policija je v prijela tri mladoletnike in 18-letnika, osumljene povezav z islamističnim ekstremizmom. Četverica je osumljena izmenjave sporočil o načrtovanem terorističnem napadu. Policija je v okviru hišnih preiskav, izvedenih v Bruslju, Ninovem, Charleroiju in Liegu, zasegla mobilne telefone in prenosne računalnike, medtem ko orožja in eksploziva. Belgijske oblasti ostajajo v pripravljenosti vse od terorističnih napadov v Bruslju leta 2016, ki so jih izvedli samomorilski napadalci, v njih pa je umrlo 32 ljudi.

WASHINGTON - Donald Trump je v soboto zmagal na strankarskih volitvah za predsedniškega kandidata ameriških republikancev še v zveznih državah Missouri, Michigan in Idaho, poročajo ameriški mediji. S tem je nekdanji predsednik ZDA dobil velik zagon v tekmi za pridobitev republikanske nominacije. Pričakovati je, da si bo potrebno podporo brez težav zagotovil že 5. marca na t. i. super torek, ko bodo glasovali volivci v 17 državah in ozemljih naenkrat. Trumpova protikandidatka Nikki Haley je sicer dejala, da vztrajala do super torka.

BERN - Švicarji so na referendumu podprli uvedbo dodatne, trinajste mesečne pokojnine. Pričakovano pa so zavrnili predlog o postopnem zvišanju upokojitvene starosti na 66 let. Sodeč po projekcijah se predlogu za dodatno pokojnino obeta 58 odstotkov glasov. Poleg tega je dosegel tudi potrebno večinsko podporo v večini od skupaj 26 kantonov, ki je prav tako pogoj za sprejetje predloga.

ISLAMABAD - Pakistanski parlament je za novega premierja izvolil Šehbaza Šarifa iz stranke Muslimanska liga. Mlajši brat bivšega premierja Navaza Šarifa je bil na premierski položaj izvoljen tri tedne po parlamentarnih volitvah, ki so jih zaznamovale hude obtožbe o goljufijah. 72-letni Šarif, ki je enkrat že bil premier, je premagal tekmeca Omarja Ajuba Kana, ki sta ga podpirala zaprti nekdanji premier Imran Kan in njegova opozicijska stranka. O oblikovanju vladne koalicije sta se dogovorili Muslimanska liga iz politične dinastije Šarif in Pakistanska ljudska stranka.

ISLAMABAD - Severozahodni del Pakistana je zajelo silovito deževje z nevihtami, v katerem je umrlo najmanj 26 ljudi. Največ žrtev, skupaj 21, je bilo v zadnjih 48 urah v provinci Khyber Pakhtunkhwa. V začetku tedna so zaradi močnega deževja iz obalnega mesta Gwadar na jugozahodu Pakistana evakuirali okoli 10.000 ljudi. Nenavadno obilno deževje, ki ni značilno za ta čas, pripisujejo podnebnim spremembam.

OUAGADOUGOU - V napadih na tri vasi na severu Burkine Faso je bilo pred tednom dni v enem dnevu ubitih približno 170 ljudi. Po besedah preživelih je bilo med žrtvami na desetine žensk in majhnih otrok. Kdo stoji za napadi, za zdaj ni znano. Država se sicer že dalj časa sooča z nasiljem džihadističnih upornikov. inulo nedeljo je prišlo tudi do ločenih napadov na mošejo na vzhodu in katoliško cerkev na severu države. Samo napad na cerkev pa naj bi po besedah njenega predstavnika terjal življenja najmanj 15 civilistov.

PORT-AU-PRINCE - Oborožene tolpe so napadle zapor v haitijski prestolnici Port-au-Prince, pri čemer je bilo ubitih več kot deset ljudi, iz zapora pa je pobegnilo več nevarnih zločincev. Policija naj bi sicer po napadu znova prevzela nadzor v zaporu. Pojavila so se ugibanja, da bi lahko bil njihov cilj prevzem nadzora nad vsemi državnimi institucijami in strmoglavljenje vlade, navaja španska agencija EFE. Haitijski premier Ariel Henry je trenutno v Keniji na pogovorih o napotitvi večnacionalne varnostne misije pod vodstvom Kenije na Haiti, kar so oktobra odobrili Združeni narodi.

KUALA LUMPUR - Svojci potnikov letala družbe Malaysia Airlines, ki je skrivnostno izginilo pred desetimi leti, so ob bližnji obletnici pozvali k nadaljnjemu iskanju pogrešanih. Minister za promet Anthony Loke je zagotovil, da je Malezija odločena najti letalo ne glede na ceno. Letalo, na katerem je bilo 239 ljudi, je 8. marca 2014 izginilo z radarjev na poti iz Kuala Lumpurja v Peking. Kljub največji iskalni operaciji v zgodovini letalstva ga niso nikoli našli.