Izidi superveleslaloma alpskih smučark v Kvitfjellu

* Izidi: 1. Federica Brignone (Ita) 1:37,30 2. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:37,91 +0,61 3. Ester Ledecka (Češ) 1:38,09 +0,79 4. Kajsa Vickoff Lie (Nor) 1:38,15 +0,85 5. Lauren Macuga (ZDA) 1:38,20 +0,90 6. Stephanie Venier (Avt) 1:38,56 +1,26 7. Cornelia Hütter (Avt) 1:38,57 +1,27 8. Ariane Rädler (Avt) 1:38,63 +1,33 9. Alice Robinson (NZl) 1:38,64 +1,34 10. Ragnhild Mowinckel (Nor) 1:38,86 +1,56 ... 19. Ilka Štuhec (Slo) 1:39,94 +2,64 ... * Svetovni pokal, razvrstitev, ženske: - skupno (33/39): 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1594 točk 2. Federica Brignone (Ita) 1268 3. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1209 4. Petra Vlhova (Slk) 802 5. Sofia Goggia (Ita) 792 6. Sara Hector (Šve) 780 7. Cornelia Hütter (Avt) 768 8. Marta Bassino (Ita) 660 9. Stephanie Venier (Avt) 631 10. Michelle Gisin (Švi) 611 ... 33. Ilka Štuhec (Slo) 222 48. Ana Bucik (Slo) 151 55. Neja Dvornik (Slo) 120 61. Andreja Slokar (Slo) 101 ... - superveleslalom, ženske (8/9): 1. Lara Gut-Behrami (Švi) 540 točk 2. Cornelia Hütter (Avt) 471 3. Federica Brignone (Ita) 466 4. Stephanie Venier (Avt) 330 5. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 277 6. Mirjam Puchner (Avt) 262 7. Sofia Goggia (Ita) 237 8. Ragnhild Mowinckel (Nor) 215 . Marta Bassino (Ita) 215 10. Romane Miradoli (Fra) 193 ... 26. Ilka Štuhec (Slo) 60 ...