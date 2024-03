Beltinci izkoristili poraz Nafte za skok na vrh 2. SNL

Ljubljana, 3. marca - Nogometaši v 2. slovenski ligi so končali uvodni, sicer 19., krog spomladanskega dela prvenstva. Najboljša ekipa jesenskega dela Nafta je proti Gorici doma izgubila z 1:3, doslej drugouvrščeni Beltinci pa so v Tolminu zmagali z 2:1 in se povzpeli na vrh lestvice.