Švicarji za dodatne pokojnine in proti dvigu upokojitvene starosti

Bern, 3. marca - Švicarji so danes na referendumu podprli uvedbo dodatne, trinajste mesečne pokojnine, kažejo projekcije rezultatov, ki jih je objavil institut gfs.bern. Pričakovano pa so volivci zavrnili predlog o postopnem zvišanju upokojitvene starosti na 66 let, poroča francoska tiskovna agencija AFP.