Florida prevzela vodstvo v ligi NHL

Miami, 3. marca - Hokejisti Floride so nova vodilna ekipa lige NHL. Ponoči so v Detroitu zmagali s 4:0 in imajo v ligi in na zahodu dve točki prednosti pred Bostonom in New York Rangers. Na tekmi je z golom in dvema podajama izstopal Brandon Montour, vratar Sergej Bobrovski je že 42. v karieri ostal nepremagan.