Izjemni Odermatt nadaljuje niz zmag, Kranjec sedmi

Aspen, 2. marca - Marco Odermatt ostaja nepremagljiv na tekmah svetovnega pokala alpskih smučarjev. Švicarski as je v 24 urah zmagal še na drugem veleslalomu v Aspnu v ZDA. To je bila 12. zaporedna veleslalomska zmaga za Odermatta. Izkazal se je tudi slovenski as Žan Kranjec, ki je tekmo končal na sedmem mestu (+1,36). V petek je bil deseti.