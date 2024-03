Policija ovadila zaposlenega na nevrološki kliniki

Ljubljana, 2. marca - Policija je sredi januarja na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani podala ovadbo zoper zdravstvenega tehnika, ki naj bi avgusta lani udaril pacienta na nevrološki kliniki in mu grozil, da ga bo ubil. Ovadbo je podala zaradi suma kaznivega dejanja grožnje, so poročali portal N1, Televizija Slovenija in Pop TV.