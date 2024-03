Gyoer, 2. marca - Slovenske strelke Urška Hrašovec, Klavdija Jerovšek in Urška Kuharič so na zadnji dan evropskega prvenstva z zračno puško in pištolo na 10 m v madžarskem Györu zasedle sedmo mesto na ekipni tekmi trojic v disciplini zračna puška. Polfinale so zgrešile za tri kroge.