Norvežani zmagovalci moštvene tekme v Lahtiju, Slovenci sedmi

Lahti, 2. marca - Slovenski smučarski skakalci Domen Prevc, Žak Mogel, Peter Prevc in zmagovalec petkove tekme Lovro Kos so imeli na današnji moštveni tekmi svetovnega pokala v Lahtiju nemalo težav. Slovenci (789 točk) so za las z osmim mestom ujeli finalno serijo, na koncu pa so zasedli šele sedmo mesto. Za zmagovalko Norveško so zaostali za 146,2 točke.