Liverpool se je rešil v deveti minuti dodatka

London, 2. marca - Nogometaši Liverpoola bodo po 27. krogu vodilno moštvo angleške nogometne lige. Miren vikend so si zagotovili z zmago 1:0 na gostovanju v Nottinghamu, do katere so prišli šele v deveti minuti sodniškega dodatka, ko jih je odrešil gol Darwina Nuneza, ki se je v ekipo vrnil po treh tekmah odmora zaradi poškodbe, v igro pa vstopil v drugem polčasu.