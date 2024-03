ZDA začele dostavljati pomoč prebivalcem Gaze iz zraka

Washington/Gaza, 2. marca - ZDA so iz zraka začele dostavljati humanitarno pomoč Palestincem na območju Gaze, sta danes ob sklicevanju na vladne vire poročali ameriški televiziji CNN in NBC. Tri ameriška vojaška transportna letala C-130 so v enklavo odvrgla skupno 66 paketov z več deset tisoč obroki hrane, poročajo tuje tiskovne agencije.