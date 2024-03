Ljubljana, 2. marca - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste bo od 11. ure do nedelje do 20. ure na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Promet bo potekal po enem pasu, zato so možni zastoji. Zapora med Postojno in Razdrtim pa je odpovedana.