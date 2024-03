Pregled - šport, 1. 3. (petek)

LAHTI - Slovenski smučarski skakalec Lovro Kos je zmagovalec tekme za svetovni pokal v finskem Lahtiju. Štiriindvajsetletnik je slavil po odličnem drugem skoku, po katerem je s petega mesta napredoval na sam vrh. Drugi je bil Nemec Andreas Wellinger, tretji pa Japonec Ryoyu Kobayashi. Domen Prevc je bil 13., Peter Prevc 14., Žak Mogel pa 29. Maksim Bartolj se ni uvrstil v finale.

LAHTI - Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar, ki je že v prvi seriji s 127 metri dosegla rekord skakalnice v Lahtiju, je v finalu s 131,5 metra potrdila zmago na Finskem. To je bila šesta posamična zmaga 23-letne skakalke, prva to sezono. V skupni razvrstitvi pokala je vodstvo zadržala danes deseta Nika Prevc.

GLASGOW - Slovenska atletinja Lia Apostolovski je prvi dan 19. dvoranskega svetovnega prvenstva v Glasgowu v finalu skoka v višino osvojila bronasto medaljo. Z 1,95 metra je izenačila osebni rekord. Zmagala je Avstralka Nicola Olyslagers (1,99 m). Slovenski atlet Rok Ferlan je v polfinalu teka na 400 m zasedel sedmo mesto z osebnim rekordom 46,61 sekunde in za las ostal brez finala. Anej Čurin Prapotnik je obstal v polfinalu teka na 60 m, potem ko je v prvi skupini zasedel osmo mesto s 6,71 sekunde.

GYÖR - Slovenske strelke Urška Kuharič, Klavdija Jerovšek in Urška Hrašovec so na evropskem prvenstvu v Györu na ekipni tekmi z zračno puško zasedle peto mesto. Pri tem so z rezultatom 1884,8 kroga izboljšale tudi državni rekord. Od starega so bile boljše za 3,4 kroga. V posamični konkurenci z zračno puško na 10 metrov sta nastopila Luka Lukič (626,6 kroga) in Blaž Luzar (622) ter zasedla 36. oziroma 62. mesto.

ASPEN - Švicar Marco Odermatt ostaja nepremagan na veleslalomih. Kot vodilni po prvi vožnji je v finalu ubranil napade tekmecev in osvojil še enajsti veleslalom za svetovni pokal alpskih smučarjev po vrsti. Pričakovano je dobil tudi veleslalomski seštevek zime. Slovenski veleslalomist Žan Kranjec je osvojil deseto mesto.

TAŠKENT - Slovenska judoistka Kaja Kajzer je na grand slamu v Taškentu zasedla sedmo mesto. V repasažu jo je premagala 26-letna Nemka Pauline Starke, ki je dobila tudi lanski dvoboj na mastersu v Budimpešti. Maruša Štangar je v najlažji ženski konkurenci do 48 kg preskočila uvodno borbo, nato pa je morala priznati premoč Turkinji Tugce Beder.

BRDO PRI KRANJU - Potem ko je disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije po incidentu v Murski Soboti, v katerem je bilo zaradi odvrženega pirotehničnega eksploziva na igrišče poškodovanih sedem ljudi, kaznoval prvoligaša Maribora, je danes kazen doletela še Muro. Ta mora zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, večkratnega metanja petard, žaljivega skandiranja in pomanjkljive organizacije tekme plačati 3750 evrov.

OSLO - Norvežan Sturla Holm Laegreid je zmagovalec biatlonske individualne tekme za svetovni pokal na 20 km v Oslu. Za popolno norveško slavje na domačem prizorišču sta poskrbela še drugi Tarjei Boe in tretji Vetle Sjaastad Christiansen. Najboljši Slovenec je bil Miha Dovžan na 23. mestu, točke je osvojil še Jakov Fak s 26. mestom.

OSLO - Biatlonka Anamarija Lampič je na posamični 15-kilometrski tekmi v Oslu osvojila 32. mesto. Polona in Živa Klemenčič sta s štirimi zgrešenimi tarčami končali v zadnji tretjini nastopajočih. Zmagala je Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold.

KIDRIČEVO - Nogometaši Aluminija so v 24. krogu Prve lige Telemach premagali Muro z 2:0 (0:0).

LJUBLJANA - Košarkarji Ilirije so v 19. krogu lige Nova KBM premagali Hopse Polzelo s 85:65 (22:19, 46:36, 62:56).

SAKIR - Nizozemski dirkaški zvezdnik Max Verstappen (Red Bull) je bil najhitrejši v kvalifikacijah pred sobotno dirko svetovnega prvenstva formule 1 za VN Bahrajna. V prvi vrsti bo trikratnemu zaporednemu svetovnemu prvaku družbo delal dirkač Ferrarija, Monačan Charles Leclerc (Ferrari).

RIJAD - Savdska Arabija je uradno predstavila kandidaturo za organizacijo nogometnega svetovnega prvenstva leta 2034, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Mednarodna nogometna zveza Fifa je sicer pred skoraj štirimi meseci že obelodanila, da je Savdska Arabija edina kandidatka.

BERCHTESGADEN - Mednarodna smučarska zveza je sporočila, da je odpovedala finale svetovnega pokala v deskanju na snegu v alpskih disciplinah, ki naj bi potekal v nemškem Berchtesgadnu od 16. do 17. marca. Kljub izčrpnim prizadevanjem organizatorjev so morali dogodek odpovedati zaradi nezadostnih snežnih razmer v regiji.

VANCOUVER - Hokejisti Los Angeles Kings so v Vancouvru na gostovanju pri vodilni ekipi zahodne konference severnoameriške lige NHL prišli do gladke zmage. Canucks so premagali s 5:1, kar nekaj zaslug za to pa ima tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar. Kapetan kraljev je dosegel zadetek za vodstvo 2:0 in dodal še podajo pri tretjem golu kraljev.