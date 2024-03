Lovro Kos in Nika Križnar v enem dnevu števec zmag pomaknila do 119

Ljubljana, 1. marca - Smučarski skakalec Lovro Kos in skakalka Nika Križnar sta v finskem Lahtiju danes dosegla skupno 118. in 119. zmago slovenskih smučarskih skokov v svetovnem pokalu. Skakalke imajo zdaj po novem 19 posamičnih zmag, skakalci pa 82. Za Križnar je bila to šesta posamična zmaga v karieri, za Lovra Kosa pa druga.